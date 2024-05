Refeições afetivas

O Porto Alegre Country Club também teve sua rotina alterada e desde o dia 9 de maio tem vivido em função da arrecadação de insumos para preparar almoços para 9 abrigos da Capital. Desde então, Vinícius de Sottomaior Biffignandi, presidente do PACC, tem contado com a força de inúmeros associados e dos chefs Fabrício Mota e Rogério Simões, na confecção de 1.500 pratos por dia. Uma verdadeira linha de montagem tem envolvido os sócios que acabaram "se especializando na confecção e fechamento das marmitas", como diz Paulo Reis, um dos voluntários da ação. Até as crianças e as debutantes do clube estão colaborando, escrevendo mensagens nas tampas das embalagens.



Reaquecendo a economia

O Grêmio Náutico União irá manter a Festa Junina programada para o dia 8 de junho, já com 500 ingressos retirados, tendo como lema Vamos aquecer os corações dos gaúchos e a economia também! A ideia é ajudar a quem precisa e reaquecer o trabalho de quem atua no setor de eventos, que precisa mais do que nunca, retomar suas atividades, já que são afetados desde os primeiros instantes. Dentro deste espírito, o União avisa que as aulas gastronômicas retomam suas atividades nos dias 3 e 4 de junho, e o programa de debutantes segue também inserido nesta ideia.

Selo gaúcho

Está se espalhando pelas redes sociais a ideia de consumir principalmente produtos fabricados no Rio Grande do Sul, com sugestões de empresas locais e o que comercializam. O selo de Produto RS, lançado pela Fiergs em março deste ano, facilita e dá maior visibilidade. Entre as marcas, Blue Ville, de arroz; DaColônia; Naturovos; Mosmann; Tio João; Orquídea; Docile; Chocolates Neugebauer; Excelsior Alimentos; Dália Alimentos; produtos de limpeza Girando Sol; papel higiênico Doble; Laticínios Bom Gosto; Oderich, conservas; Santa Clara Lácteos; CCGL Alimentos; Ritter; Itambé Alimentos; Queijos RAR; refrigerantes Fruki. A Agas, também em parceria com a Fiergs e a Abras, também está disponibilizando o Selo da Indústria Gaúcha com diferentes aplicações selo, cartaz, wobbler e cancela de estacionamento.

Ressignificando espaços

Voluntários Ação DU99 URIEL GONÇALVES/DIVULGAÇÃO/JC

Fundada em 2016 pela arquiteta Aline Fuhrmeister, a DU99, empresa especializada em ressignificar lugares como ONGs, associações, centros comunitários, escolas e áreas degradadas da cidade em apenas um dia, lança agora a campanha A Gente [RE]Faz, que atuará na maior ação da sua história: reconstruir o RS. Contando com a colaboração de 250 empresas parceiras e mais de 500 voluntários, a ideia da melhoria da qualidade de vida de entidades necessitadas, já atuou no espaço da Orquestra Villa-Lobos e da revitalização nas sedes das ONGs Patas Dadas e Projeto Camaleão, que atendem animais em situação de abandono e pessoas em tratamento contra o câncer, respectivamente. Para participar as pessoas e empresas interessadas podem fazer um Pix para contribuir com a compra de itens de limpeza, higienização, pintura e mobiliário - CNPJ 40.601.490/000104; ou doar produtos para essa reconstrução e se voluntariar. @dunoventaenove

Arte da resiliência

Resiliência, obra de Eduardo Kobra ESTUDIO KOBRA/DIVULGAÇÃO/JC

A obra Resiliência, do artista gráfico e muralista paulistano, Eduardo Kobra, é mais uma ação que surge para incentivar e fomentar a arrecadação de fundos para as vítimas e reconstrução do Rio Grande do Sul. O valor líquido arrecadado com esta venda será revertido a esses esforços. A obra é uma Fine Art, feita com tintas à base de pigmentos minerais sobre papel Velvet 300g, 100% algodão. Para adquirir a obra basta acessar o endereço kobra.lpqv.io/resiliencia



