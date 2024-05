Acolhimento humanitário

Antes mesmo de ser fechado o acordo entre o prefeito Sebastião Melo e Adílio Schneider Finger, presidente da Sogipa, para que o clube abrigasse em seus ginásios as vítimas da enchente, já havia mais de mil pessoas nas redondezas, prontas para entrar. Em meia hora, o Ginásio 9 do clube já tinha 458 abrigados. Rapidamente foram liberados mais três ginásios para receber doações, acolher crianças e pets. Os próprios sócios trouxeram os primeiros colchões e cobertas. Imediatamente foi instalada uma cozinha que chegou a servir 1.800 refeições ao dia. Toda a infraestrutura do clube, contando com seus 18 departamentos e sócios, foi integrada à ação. Ao todo, chegaram a 701 voluntários cadastrados. Até a pista atlética passou a servir de heliponto e direcionamento de ambulâncias. para hospitais A partir da terça-feira, a prefeitura assumiu o comando do abrigo, que atualmente conta com 163 abrigados. Grande Sogipa!



Tiago Leite, da Leiteria 639, que é um dos pontos que estão recolhendo doações de alimentos não perecíveis, para abastecer diversos abrigos e seus voluntários

Leiteria 639 JAQUELINE PEGORARO/DIVULGAÇÃO/JC





Empatia

Através da campanha Água Até Aqui, do coletivo de mesmo nome, em São Paulo, composta de adesivos que podem ser baixados de sua rede social e promovida por profissionais gaúchos de comunicação radicados por lá, os paulistanos têm explicitado sua compreensão da calamidade gaúcha. Colando os alertas em pontos estratégicos da Avenida Paulista, como estações de metrô e postes, se pode ter uma ideia da altura que a água chegaria se a enchente tivesse sido lá. "Esta é uma realidade que vai trazer cada vez mais desconforto e problemas para as populações ao redor do planeta", afirma o empresário e membro do coletivo, Rodrigo Cunha.

Ingresso solidário

Angela Dippe em seu solo Da Puberdade à Menopausa NATÁLIA MÜLLER/DIVULGAÇÃO/JC

A atriz gaúcha radicada em São Paulo, Angela Dippe, está promovendo uma campanha em suas redes sociais em benefício do Rio Grande do Sul, pedindo ao público que comparecer ao seu espetáculo Da puberdade à menopausa, nos dias 11, 18 e 25 de maio, em São Paulo, que levassem itens de higiene feminino e de crianças. Angela conta que recebeu no primeiro dia um carrinho de supermercado lotado de doações e que a promoção segue até o fim de maio.

Adiamento de temporada

Integrantes da Cors VITOR CEOLIN/DIVULGAÇÃO/JC

Além do adiamento da primeira temporada artística prevista para 2024, a Companhia de Ópera do RS (CORS) está engajada em uma campanha de assistência aos seus artistas que foram duramente atingidos pelas enchentes. Através de uma chave Pix é possível colaborar com eles.

Afinação

O meio musical gaúcho também está mobilizado para prestar assistência aos seus integrantes que tiveram perdas severas com as enchentes. A Associação de Funcionários da Fundação OSPA (AFFOSPA) está concentrando as ações e recebendo doações. "Estamos abastecendo três abrigos, coordenando as ações com músicos e funcionários que agem como voluntários", conta o presidente da AFFOSPA, o contrabaixista Rafael Figueiredo. "Abrimos um Pix para receber doação de recursos, estamos recebendo ajuda em alimentos, água e outros artigos básicos que instituições e orquestras estão enviando".

O que doar

Fraldas geriátricas e mantimentos para idosos são necessários para a Clínica Geriátrica Qualivida Jesuína, que foi inundada, situada no Bairro Sarandi, em Porto Alegre, cujos pacientes foram acolhidos no Escritório Resto Lounge, na rua Fernando Gomes, 140. Voluntários solicitam a doação de kits de chimarrão, baralhos, palavras cruzadas, lãs, linhas e agulhas para uma maior humanização e distração nos abrigos.



Onde doar