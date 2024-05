70 anos de solidariedade

Um verdadeiro encontro de gerações se deu na noite da terça-feira passada, na Casa NTX, na ocasião em que a Liga Feminina de Combate ao Câncer celebrava seus 70 anos de atividades. Ex-glamours como Clarissa Lopes, Renata Ryff Moreira, Martha Becker, Paula Paglioli, Valentina Torres Machado, Carolina Bing, Fernanda Korff Lopes, entre outras, representaram o voluntariado histórico da Liga. Com mais de 600 pessoas, o prestígio da noite foi confirmado pelos nomes de Alfredo Guilherme Englert, Júlio Flavio Dorneles de Matos, Antônio Frasson, Carla De Martini Vanin, Antônio Nocchi Kalil, Paulo Eduardo Paglioli, Nora Teixeira, Cristina Ranzolin, Paulo Roberto Falcão, Claudio Bier, Lídia Ling, entre muita gente mais. Na ocasião foi lançado o livro editado por Mariana Bertolucci contando a história da entidade, fundada em 30 de abril de 1954 por Henriqueta Flores Soares Marsiaj, que hoje tem Vera Bernardes na presidência. Gustavo Bing e seu Sinatra Tribute fez o aplaudido show da festa.



Palco Giratório Sesc

O ator Heinz Limaverde no lançamento teatral TÂNIA MEINERZ/JC

O lançamento da 18ª edição do Festival Palco Giratório Sesc, em Porto Alegre, ocorreu na sede da Fecomércio, no bairro Anchieta, reunindo integrantes da classe teatral, como Lauro Ramalho, Adriane Mottola, Heinz Lima Verde, Luciano Wieser, e também Alice Urbim, Jane Schöninger, coordenadora de Artes Cênicas, e Marcelo Campos Afonso, diretor regional Sesc-RS, além de Luciana Stello, apresentada como a nova gerente de cultura do Sesc-RS. Integrantes da Cia. Rústica, dirigida por Patrícia Fagundes fizeram uma apresentação cênico-musical, para a revelação dos 42 grupos artísticos de diversas regiões do Brasil que se apresentarão na Capital a partir do dia 14 de maio. Vale conferir.

O tempo de Péricles

Roberto Turquenitch com Péricles Druck e Marili Réquia TÂNIA MEINERZ/JC

Para celebrar a passagem dos 83 anos do empresário Péricles de Freitas Druck, sua esposa Marili Réquia concebeu uma programação especial que iniciou com a apresentação do documentário Meu Tempo é Agora, sobre a vida e o trabalho de Péricles, dirigido por Roberto Turquenitch, no sábado passado, na Casa NTX. A apresentação do show dos Demônios da Garoa, que está completando 80 anos de carreira, mostrou repertório de sambas clássicos e, claro, como não poderia faltar, pérolas de Adoniran Barbosa, como Iracema, Samba do Arnesto, Saudosa Maloca e Tiro ao Álvaro, entre tantos sucessos. Gilberto e Suely Petry, Walderez e Carlos Oscar Uebel, Carla Lubisco, Suzana Machado Chaves Barcellos, Claudia Wolf Ling e Wilson Ling, Lívia e Leonel Bortoncello, Eduardo Fernandez e Ana Júlia Vieira, estavam entre os convidados.

Posse festiva

Arcione Piva no lançamento do livro dos 165 anos da ACPA EVANDRO OLIVEIRA/JC