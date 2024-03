Alumni Dinner

Ao completar 39 anos de fundação, o Instituto de Estudos Empresariais (IEE) reuniu esta semana, no Instituto Ling, várias gerações, com fundadores, patrocinadores e diretores da entidade. Fernanda Estivallet Ritter, a atual presidente do IEE, destacou o principal evento disseminador do pensamento liberal: o Fórum da Liberdade que será realizado nos dias 4 e 5 de abril, na Pucrs. A noite contou com Jorge Gerdau Johannpeter, William Ling, José Galló, Mércio Cláudio Tumelero, Renato Malcon, Walter Lídio, Mohamed Parrini, André Gerdau Johannpeter, Giovanni Jarros Tumelero, Eduardo Cairoli, Stefania Jarros Tumelero, Eduardo Dinon, entre associados e convidados.



Iluminada

Encontro com a atriz Irene Ravache que está em Porto Alegre EVANDRO OLIVEIRA/jc

Com muita simpatia a atriz Irene Ravache recebeu a imprensa nesta semana para uma conversa sobre o trabalho que está apresentando até o dia 17 de março, no Theatro São Pedro. Alma Despejada, com texto inédito de Andrea Bassit, mostra Irene em plena forma, disposta a comemorar seus 80 anos que completará em breve, excursionando pelo País com um espetáculo significativo para ela. Satisfeita com a repercussão, principalmente por parte das mulheres que se reconhecem na personagem que faz uma viagem no tempo, em sua casa e em suas memórias, Irene esbanja vitalidade. Com 65 anos de profissão, a atriz revelou que os procedimentos cirúrgicos não a atraem, e que prefere se ver envelhecendo naturalmente.

Farol da dança

Vera Bublitz com Hermínio Júnior em seus 80 anos EVANDRO OLIVEIRA/jc

Cercada de alunas, ex-alunos, amigos e familiares, Vera Bublitz estava na entrada de sua escola de ballet recebendo pessoalmente seus convidados, embalada pelo saxofone de Hermínio Júnior, na terça-feira que passou. Professora e mentora de várias gerações de bailarinos gaúchos, a mestra como Vera é conhecida, exibia orgulhosa sua plena forma física ao completar 80 anos de uma vida dedicada à arte. Formadora de um conceito de dança clássica reconhecido internacionalmente, Vera Bublitz segue formando e encaminhando jovens bailarinos para escolas e companhias do mundo todo.

Glamours 2024

Isabela Malgarin EVANDRO OLIVEIRA/jc

A Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul teve seu primeiro encontro de 2024, no Pâtissier Marcelo Gonçalves, reunindo a direção da Liga, as integrantes da Liga Jovem e as demais candidatas ao Glamours 2024. Com cinco novas inscritas e várias outras interessadas, a noite teve a tradicional apresentação dos trabalhos voluntários da entidade e as boas-vindas para as novas candidatas à Glamour Girl e Glamour Friend, entre os temas da ocasião.

Arte cerâmica

Mara Prates e Carusto Camargo EVANDRO OLIVEIRA/jc