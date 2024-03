Celebração empresarial marca os 39 anos do IEE

O Instituto de Estudos Empresariais (IEE), que está completando 39 anos de atuação, organizou na segunda-feira à noite, no Instituto Ling, o Alumni Dinner, ocasião festiva em que membros da instituição e fundadores se reuniram para celebrar a trajetória da entidade. Fernanda Estivallet Ritter, a atual presidente do IEE, fez as honras da casa, destacando as várias gerações de empresários que confraternizavam naquele momento ao lado dos fundadores do Instituto.

"Nosso trabalho e impacto só são possíveis graças a pessoas que acreditam em nosso propósito. Doadores e empresas com um importante senso de responsabilidade e visão de longo prazo que alocam recursos na formação de nossos associados e na construção do nosso grande evento disseminador do pensamento liberal: o Fórum da Liberdade", disse a presidente.

O Alumni Dinner é um momento de celebração entre os associados do IEE, de reconhecimento anual dos participantes que se destacaram no ciclo de formação com a presença dos associados honorários e fundadores, que continuam sendo parte da trajetória da entidade.

O jantar contou com a presença dos patrocinadores do IEE e do Fórum da Liberdade, e reuniu empresários como Jorge Gerdau Johannpeter, Renato Malcon, André Johannpeter, Mércio Cláudio Tumelero, William Ling, Eduardo Cairoli, José Galló, Giovanni Jarros Tumelero, Stefania Jarros Tumelero e Eduardo Dinon, recebidos também pela vice-presidente do IEE, Paola Coser Magnani.

Na ocasião foram feitas homenagens para o melhor prospect, melhor grupo, modelo de liderança e os dois destaques para aqueles que mais pontuaram no ranking ao longo de 2023.

Também foi realizada uma apresentação da 37ª edição do Fórum da Liberdade. Com o intuito de encontrar alternativas para equacionar os problemas da sociedade brasileira, o evento anual foi criado em 1988, e é acompanhado por empresários, profissionais liberais, meio acadêmico e formadores de opinião.