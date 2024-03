Terra do fogo e do gelo

Um dos destinos turísticos mais procurados por viajantes de aventuras do mundo todo, a região da Patagônia e a Terra do Fogo estão vivendo o final de uma temporada de alta movimentação. El Calafate e Ushuaia, na Argentina, registraram período de ocupação máxima nos hotéis, passeios disputados e uma programação intensa, que, iniciada em outubro, se encerra em março com o aumento do frio. Trilhas por montanhas, lagos andinos, originados de geleiras, passeios de barco, faróis, ilhas de leões marinhos, pinguins em fase de procriação e amadurecimento prestes a ganhar o mar gelado, os impressionantes Glaciares e a gastronomia típica, fazem valer o deslocamento até as "terras do fim do mundo", como a distante região é conhecida.



A volta do mestre Carlos Carrion de Britto Velho

Pinguins em fase de procriação e amadurecimento prestes a ganhar o mar gelado estão na região LUIZA PRADO/JC/LUIZA PRADO/arquivo/JC

Após insistentes solicitações - inclusive da coluna - para que Carlos Carrion de Britto Velho realizasse uma exposição individual de sua produção mais recente , o mestre foi convencido e selecionou 19 obras em várias dimensões, e abrirá no dia 27 de março, sua nova mostra, depois de 5 anos e meio sem expor individualmente. Em busca de um local alternativo, a escolha recaiu sobre o velho casarão do Hotel Praça da Matriz que irá inaugurar seu novo Espaço Cultural, com esta exposição. Com 57 anos de carreira e exposições no Rio de Janeiro e São Paulo, o artista mantém a reconhecida comunicabilidade e ele mesmo irá apresentar seus trabalhos no dia do vernissage. Nas quartas-feiras seguintes, sempre às 18h30min, outros palestrantes se debruçarão sobre sua obra, estreando com Gilberto Schwartsmann, no dia 3 de abril.



Fortalecendo conexões

Pinguins em fase de procriação e amadurecimento prestes a ganhar o mar gelado estão na região /EVANDRO OLIVEIRA/JC

Um grande grupo de apoiadores, colaboradores e envolvidos com o Instituto da Mama do RS (Imama/RS) participou do encontro realizado na Kia Sun Motors, na terça-feira passada, cuja liderança de Cíntia Seben e Ademar Bedin segue sendo exemplar. Durante o relato das realizações em 2023, explanados por Rita Cunha, foi possível relembrar os inúmeros projetos assistenciais, programas de atendimento e acolhimento aos pacientes de câncer de mama, os números que envolvem seus tratamentos e mamografias, palestras, as emendas parlamentares destinadas às atividades da entidade e ainda conhecer os projetos para este ano. Seguem no calendário do Imama/RS o almoço comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 26 e o Echefs, dia 14 de maio, no Grêmio Náutico União.

O que vem por aí

O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), inaugura, no dia 5 de março, a exposição Ilusões e Fantasias, na Fotogaleria Virgílio Calegari, no 7º andar da Casa de Cultura Mario Quintana, com curadoria de Arthur Bonfim Carmo, reunindo obras do acervo do MACRS e de três artistas convidados.

Carlos Augusto Nunes Camargo - Carusto Camargo -, artista visual, ceramista e professor associado do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), abrirá no dia 5 de março, na Ocre Galeria, sua mostra Terrosos.

O violonista Pedro Aguiar, radicado na Alemanha, fará a abertura da série Recitais Casa da Música Poa, que está completando 15 anos de atividades. No dia 10 de março, o músico irá interpretar obras de Manuel de Falla, Manuel María Ponce, Heitor Villa-Lobos, entre outros compositores dos anos 1920.



Barítono