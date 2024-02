La Bohème na programação da OSPA

No dia 9 de março, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre inicia sua temporada de concertos de 2024. Seu presidente, Gilberto Schwartsmann, e seu diretor artístico, maestro Evandro Matté, fizeram o anúncio formal do que vem por aí, em encontro na Casa da OSPA. A agenda inclui duas óperas, programa que sempre encanta o público. La Bohème, de Puccini, terá três récitas com Rodolfo e Mimi no palco, e a inédita Candinho, que homenageia o pintor Candido Portinari, dois. Serão encenadas no Theatro São Pedro, reunindo respeitados cantores da cena lírica local e nacional, além do coro sinfônico da OSPA (cujos integrantes têm meritória participação voluntária), regido pelo maestro Manfredo Schmiedt. Entre os solistas convidados ao longo dos próximos meses está Joe Alessi, primeiro trombone da Filarmônica de Nova York, e um dos ícones contemporâneos do instrumento no mundo. Celso Loureiro Chaves foi apresentado como o compositor homenageado do ano, e lá estava também a pianista Olinda Alessandrini, comemorando 55 anos desde seu primeiro concerto com a OSPA. Outro programa que promete casa cheia é a orquestra com o Grupo Corpo, mas só em setembro.



A cara da cidade

Maria Clara Kaefer com seu retrato de Porto Alegre ALEXANDRE SCHIAVONI/DIVULGAÇÃO/JC

Uma das peculiaridades do ensino no Colégio Anglo Porto Alegre é a ênfase dada às artes. Agora, a inauguração de dois painéis da designer Maria Clara Kaefer corrobora essa vocação. Ex-aluna do grupo, a artista usou como inspiração alguns ícones da Capital, a Usina do Gasômetro, o Arco do Expedicionário, o pôr do sol do Guaíba e o quero-quero, entre eles. Produzidos com tinta acrílica e muita cor, os trabalhos são de grandes dimensões e ocupam paredes internas da nova sede da escola, na avenida Carlos Gomes.

O hepteto de Gabriel

Os sete músicos de Gabriel Romano & Equilíbrio Dinâmico HELENA BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC

Gabriel Romano & Equilíbrio Dinâmico, um incomum hepteto, apresenta o show Acorde Universal no dia 28 de fevereiro, no Grezz, casa que vem exibindo elogiada programação musical. Miriã Moreira Farias (violino), André Brasil (guitarra), Jean Carlo Godoy (violão), Venâncio da Luz (flauta), Mateus Albornoz (baixo), Gabriel Romano (acordeon) e Bruno Coelho (percussão) desfilam um refinado repertório de música instrumental. Além da Capital, o show irá para Barra do Ribeiro e Caxias do Sul, mostrando algumas composições de Gabriel, que é quem está à frente do espetáculo e vem se sobressaindo cada dia mais no universo do acordeon.

Brasil Juniors CUP de tênis

De 20 de fevereiro a 3 de março, a Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, e o Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, sediam os jogos da Brasil Juniors CUP (BJC), um dos mais tradicionais torneios juvenis de tênis do mundo. A competição reúne atletas de todos os continentes nas categorias dos 8 aos 18 anos de idade. Eles disputam várias etapas, em diferentes dias, e devem movimentar a cena dos que amam tênis nas duas cidades. No Juvenil, se realizam as disputas dos 18 anos e o Tennis Kids, para a turma dos 8 aos 11; As demais, em Caxias.

Educa Dor