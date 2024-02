A arte da memória

Vik Muniz é hoje o artista plástico brasileiro com o maior número de obras em coleções no exterior, com presença, por exemplo, nos acervos dos museus Metropolitan, Whitney e MoMa, em Nova York, e Reina Sofia, em Madri. Seu primoroso trabalho, que usa detritos de todo tipo para criar cenas e figuras, sempre surpreende. Os animais que ilustram as notas de real que reproduziu usando cédulas de dinheiro trituradas (que seriam incineradas pelo Banco Central) são de uma perfeição indescritível. Suas obras têm preços elevados tanto no mercado brasileiro de arte quanto no exterior, mas o painel 8 de janeiro de 2023, que produziu com cacos de vidro, cápsulas de balas e restos de carpete, vestígios do barbarismo que invadiu as sedes dos Três Poderes em Brasília, foi uma doação sua para marcar o acontecido. A obra reproduz o prédio do Congresso Nacional e ficará em exposição permanente no Salão Azul do Senado, próximo à entrada do plenário.



Sakê gaúcho

EVANDRO OLIVEIRA/JC

Seus amigos gostavam de cerveja e viraram cervejeiros, Patrícia Telló preferia sakê e decidiu que, a exemplo deles, iria aprender a fermentar sua própria bebida. Associou-se à cervejaria Devaneio do Velhaco, do mesmo grupo dos restaurantes Roister, e Marcelo Sá Carneiro e seus sócios desenvolveram os equipamentos necessários. Durante cinco anos, Patrícia estudou, foi aos Estados Unidos e ao Japão ver de perto os processos, visitou fábricas e anotou todos os segredos para produzir a bebida. O primeiro deles, um arroz específico, que obteve com a ajuda da Embrapa. Agora, produz 250 litros a cada dois meses de seu Sakê Tomoe, o único craft Brasil. A bebida ganhou o nome em homenagem a Tomoe Gozen, uma das raras samurais mulheres da história do Japão. Patrícia é médica, especialista em medicina fetal, e, além de produtora, se tornou sommelier de sakê.

Folia na praia

Cristina Moreira de Oliveira e Odalgir Lazzari CLARKE LEMES CLOS/DIVULGAÇÃO/JC

O apresentador Odalgir Lazzari é um entusiasta do Carnaval, e não é de hoje. Sempre faz questão de caprichar nas fantasias, com direito a maquiagem e adereços. Neste ano, a caracterização o transformou em índio estilizado. De vermelho, com arco, flecha e cocar, participou do animado baile infantil da Saba, em Atlântida.

#nomakeup

Antes do grito feminino de liberdade, cabelos grisalhos eram puro charme nos homens, mas vistos como sinal de desleixo nas mulheres. Hoje, muitas conhecidas, bonitas e influentes abandonaram as tintas. Pinta quem quiser, mas não mais por imposição. O mesmo movimento surge em relação à maquiagem. Enquanto os tutoriais ensinam a afinar o nariz, esconder olheiras, salientar os contornos e iluminar tudo no final, criando uma intrincada camada sobre a pele e demandando considerável tempo, a hashtag #nomakeup começa a ganhar volume nas redes sociais. Só no Instagram, são mais de 20 milhões de posts falando sobre como é bom livrar-se dessa obrigação. A nova ordem é não relacionar maquiagem com beleza e elegância. Pode usar, mas também pode andar de cara limpa, sem cobranças.



O que vem por aí