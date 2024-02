Marjori Michelin, interina*

O coquetel que festejou a Data Nacional do Japão teve a delicadeza habitual das tradições e da cultura daquele país. Os convidados foram recepcionados pelo simpático e atencioso cônsul em Porto Alegre, Shimizu Kazuyoshi, na Sogipa, com ambiente pontuado por ikebanas, belos símbolos da cultura japonesa. A ocasião celebrou o aniversário do imperador Naruhito, que nasceu em 23 de fevereiro de 1960, chegando agora aos 64 anos de idade. No reinado seu pai, Akihito, a celebração era feita no dia 23 de dezembro. Com a ascensão do atual imperador, em maio de 2019, a mais antiga dinastia real do mundo ingressou na Era Reiwa (Bela harmonia). Após o protocolo, no qual o cônsul falou sobre as relações entre o Rio Grande do Sul e o Japão, e também lembrou das vítimas do terremoto em Ishikawa no início do ano, vieram os brindes, em português e em japonês, seguidos por degustação de sakês e por uma concorrida mesa com a apreciada comida típica do país anfitrião.