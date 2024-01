A estreia da temporada de 2024 do Ora Felice, abriu as comemorações dos 20 anos do Peppo Cucina, com Andréa Martins e Pedro Hoffmann na recepção dos convidados, na quinta-feira passada. O evento de todos os verões contou com o DJ residente, Lê Araújo, e participação do Duo Consoar, com o violinista Maria do Carmo e o saxofonista Augusto Santos. Nesta temporada, outros DJs conhecidos tomarão conta da trilha sonora do happy hour. Passaram pelo deck da casa, Camilla Terra, Guilherme Rosa, Sérgio Gura, Bebeto Azevedo e Thyago Soares, Simone Moretto e Caco Zanchi.

Camilla Terra e Guilherme Rosa EVANDRO OLIVEIRA/JC

Check list do Paleta

Luciano Leon e Eduardo Leite COMBO AGÊNCIA/ESTÚDIOS COMBO/DIVULGAÇÃO/JC

Muita gente conhecida circulou pelos 3,5 quilômetros das areias de Xangri-Lá, no sábado, durante a 7ª edição do Paleta Atlântida, evento que é candidato ao maior churrasco do mundo. Passaram por lá desde o governador Eduardo Leite e do vice-governador, Gabriel Souza, que foram recepcionados por Luciano Leon e Felipe Melnick, até Doda Bedin, Marcelo Bacchin, Isabelle Isdra, Marcelo e Mariella Callage, Edith Auler, Luciano Polhmann, Marcelo Tovo, Jaqueline Pegoraro, Rafaela Strougo, Rosane Fantinelle, Shana Müller, entre muita gente mais que se deliciou com os assados que foram preparados ao longo do dia.



Sólido e transitório

Marta Felizardo na exposição do pai Luiz Carlos Felizardo EVANDRO OLIVEIRA/JC

São Miguel das Missões - O Sonho e a Ruína, mostra fotográfica de Luiz Carlos Felizardo, foi aberta na semana passada, no Memorial do Rio Grande do Sul, apresentando uma perspectiva intrigante sobre a Redução Jesuítica de São Miguel Arcanjo, um sítio arqueológico reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O olhar sensível de Felizardo, retrata a história da redução em grandes painéis fotográficos que refazem os passos de um dos períodos mais interessantes da história da formação do Rio Grande do Sul.

Painel de arte e história

Uma das tradições de cada início de semestre são os Cursos Integrados de Artes que Tânia Bian e Angela Wolf ministram na Pucrs há 24 anos. Com uma programação diversificada de módulos que enfocam arte e história, o programa que começa em 5 de março conta com as opções Passo a Passo da Idade Moderna, Arte e História do Povo Judaico e a Formação de Israel, Arte e História da Bélgica, Holanda e Luxemburgo, Essência das Artes e suas Particularidades e Arte e História da Inglaterra. Os cursos não exigem conhecimento prévio, são abertos ao público em geral e as inscrições já estão disponíveis pelo site dos Cursos Integrados de Artes da Pucrs.

O que vem por aí