Mostra cultural japonesa é realizada em Porto Alegre

A Semana Cultural do Japão, promovida pelo Escritório Consular do Japão em Porto Alegre e a Associação de Cultura Japonesa de Porto Alegre, aberta na quarta-feira, está ocupando as salas do térreo da Biblioteca Pública do Estado, até o dia 31 de janeiro. O cônsul do Japão na Capital, Shimizu Kazuyoshi, acompanhou pessoalmente a visita da coluna pelos itens da mostra que inclui os famosos calendários da cordialidade, produzidos naquele país, em diversos temas, que são um dos pontos de interesse da exposição.