Sabores atlânticos

Com 12 opções de pratos, preparados por reconhecidos chefs gaúchos, a 31ª edição do tradicional Jantar dos Cozinheiros, na Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), foi mais uma oportunidade de saborear novidades e receitas consagradas. Jorge Aita, Francisco Schmidt, João Muratore, Romano Botin, Luiz Carlos Caporal, José Ecil, Ricardo Lourenço, entre tantos outros, deram seus shows particulares preparando peixes, carnes e frutos do mar, com criatividade, profissionalismo e algumas surpresas. Entre os destaques provados pela coluna, o Camarão Atlantis e o Bacalhau às natas confirmaram a qualidade de sempre.