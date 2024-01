Desenhos e só

Com este título sugestivo, o arquiteto e artista visual, Luciano Teston, apresentou retrospectiva de seus trabalhos compreendendo o período de 2018/22, com curadoria de Alexandre Santos, historiador e crítico de arte, na Ocre Galeria Maiojama, na terça-feira. Em grandes painéis brancos, trabalhados em papel com mistura de tintas e lápis, Luciano registra impressões subjetivas de seu dia a dia, da história da arte e de seu conhecimento de trabalho com arquitetura e design de ambientes. "Os papéis e lápis - grafite - me acompanham desde a infância, daí a intimidade com os efeitos da linha e do traço quando uso esse recurso tão simples", justifica. No coquetel de abertura, Vilson de Rocco, Sandra Repetto, Amélia Brandelli, Sandra Echeverría, Marcus Mello e muita gente mais, circulou por lá para conhecer as obras.