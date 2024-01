Uma história eterna

Quem tornou a assistir ao espetáculo Elis, a Musical, apresentado em curta temporada no Theatro São Pedro, no final de semana passado, reviu um dos mais impactantes e emocionantes momentos da vida cultural brasileira dos últimos anos. A impecável montagem dirigida por Dennis Carvalho, sobre roteiro original de Nelson Motta, surgiu renovada e despertando o mesmo interesse de 10 anos atrás, no Teatro do Sesi. Laila Garin, segue brilhando no papel de Elis Regina, dividindo o estrelato com Lílian Menezes, sua substituta na sessão extra do sábado à tarde. Lilian demonstrou o mesmo dom de Laila de introjetar trejeitos e expressões de Elis, em uma interpretação primorosa, aplaudida em cena aberta, ao cantar com vigor Como Nossos Pais. O musical guarda uma força e uma carga de emoções explosivas que não pereceram com o tempo, atualizadas pela remonatgem que soou como inédita para o público que lotou o TSP, aplaudindo longamente ao final.



Balada confirmada

Jessica Ferragut e Lucca Garcia EVERTON BENTO/DIVULGAÇÃO/JC

Conhecida por realizar algumas das mais movimentadas festas em meio à natureza no Litoral Norte, a Privilège Xangri-lá reabriu recentemente com uma nova estrutura a cerca de 800 metros do antigo local. Entre os destaques da programação, a festa Las Locas Noches del Verano Ibiza, com o mestre Julius Rigotto, será o cartaz deste sábado, dia 20. A nova casa conta com sete bares, dois clubs dentro do complexo, o Tropical Club e o Privilège, estacionamento, acessibilidade e palco para grandes atrações nacionais e internacionais.

Vento no litoral

Claudia e Nicholas Bublitz, em Atlântida RAPHAEL PADILHA/DIVULGAÇÃO/JC

A Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida (Saba) segue movimentando o Litoral Norte com sua programação diversificada, incluindo gastronomia, arte e diversão. O sábado que passou teve a noite do Buteku's com Arte, em que Nicholas Bublitz expôs obras de arte, tapetes e antiguidades no hall de entrada do clube. Na sequência, a típica comida de boteco foi a proposta da ocasião em que recebiam Emir e Tita Parisotto, com o músico Silvinho, em show de clássicos da música nacional e internacional.

O que vem por aí