Oportunidades para o turismo

Luiz Vicente Basso, presidente executivo; Vinícius da Silva Garcia, Carlos Trevisan Júnior, e André Machado, vice-presidentes, compõem a nova diretoria do Porto Alegre Convention & Visitors Bureau que tomou posse oficialmente, no Barco Cisne Branco, no fim da tarde da terça-feira desta semana. Adriane Hilbig foi eleita a nova presidente do conselho curador da fundação na gestão 2024/25, cujo papel tem sido apoiar e trazer demandas para a diretoria executiva auxiliando na integração com o conselho. Fundação sem fim lucrativos, criada em 1997, a entidade reúne empresas e instituições com vistas a aumentar o fluxo turístico por meio de captação de eventos e negócios. Em 4 de janeiro de 2024, a prefeitura declarou o Porto Alegre Convention & Visitors Bureau "de utilidade pública, reconhecendo a importância do órgão e seus projetos de incentivo e geração de empregos e negócios para a Capital".



Renovação

Wendel e Alex Salatino EVANDRO OLIVEIRA/JC

Reconhecidos por suas invenções gastronômicas na culinária japonesa por mais de 23 anos, os irmãos e chefs Alex, Wendel e Alan Salatino, este último eleito o melhor sushiman de 20222/23 pela revista Sabores do Sul, acabam de inovar mais uma vez. O célebre restaurante Sushi by Cleber, passa por renovação e se chama agora Ossala, que une a saudação das artes marciais ao sobrenome dos fundadores que se desvincularam de um dos sócios, em 2023. A concretização da nova marca se dá, principalmente nos sabores que seguem inovando e proporcionando deleites gustativos aos frequentadores, que são uma verdadeira legião de admiradores dos sushis e sashimis da casa, que permanece no mesmo endereço. A Experiência Ossala, uma seleção especial de pratos com cerca de 20 itens e sobremesa exclusiva, é o novo cartão de visitas dos irmãos Salatino, que surpreende e extasia.

Festa na Casa da Estrela

Vinicius Vieira IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

A Associação dos Escultores do Estado do Rio Grande do Sul (AEERGS), instalada em sua sede na Casa da Estrela, foi movimentada na tarde de quarta-feira, pelo evento AEERGS 4 Décadas, com duas exposições e solenidade de entrega de premiação de iniciativas culturais que promoveram o segmento de escultura no Rio Grande do Sul. Artistas como Carlos Carrion de Britto Velho, Ana Aita, Cae Braga, Renata Rubim, André Venzon e Heitor Bergamini prestigiaram as comemorações dos 40 anos de atividades da associação, presidida por Adriana Xaplin. A visitação das exposições está aberta ao público até o dia 15 de março.

Prestígio & competência

Rafael Sittoni Goelzer, Daniela Cardeal e Claudio Teitelbaum EVANDRO OLIVEIRA/JC

A quarta-feira passada foi movimentada pelo prestígio e competência da engenheira ambiental Nanci Walter, que teve cerimônia de posse, reeleita para mais um triênio à frente da presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS), nos salões do Deville, lotados. Nanci Walter deu posse ainda a Andréa Brondani da Rocha, diretora-geral da Mútua-RS; a Alex Gobbato, coordenador do CDER-RS; Márcio Marun, diretor financeiro da Mútua-RS e a Gabriel Konig, coordenador das inspetorias. A noite contou com as presenças de Marjorie Kauffmann, secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura; Leonardo Lamachia, presidente da OAB-RS, Germano Bremm, secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre; Giovanni Jarros Tumelero, presidente do Jornal do Comércio, Idenir Cecchim, vereador (MDB), entre muitos outros.

O que vem por aí