Paleta Atlântida, o retorno

Os assadores Marcelo Bolinha, Enrique Puentes, Los Vargas, Rodrigo Fagundes, Hermanos Del Assado, Marcelo Sartori, Adilson Lima e os chefs Valetim e Leda Ximenes, são alguns dos nomes confirmados para a 7ª edição do Paleta Atlântida, marcado para o dia 27 de janeiro, na beira do mar de Xangri-Lá. Candidato ao maior churrasco coletivo do mundo, o evento terá três quilômetros de atrações e disputas entre os assadores distribuídos em 15 blocos para melhor acesso do público. Entre as novas ativações do evento, estão tendas para os assadores celebridades, um shopping de vinhos, degustação de espumantes, feiras sustentáveis e palcos temáticos como Hard Rock, Nativista, Paleta, entre outros. Para a premiação, os profissionais levam R$ 10 mil e os amadores uma moto DR 160. A Kia Sun Motors estará presente como um dos patrocinadores do evento.



O Espantalho

Werner Schunemann ROGERIO FERNANDES/DIVULGAÇÃO/JC

Re-estreia no Porto Verão Alegre, no próximo dia 25 de janeiro, o monólogo O Espantalho, interpretado por Werner Schünemann (foto), no Theatro São Pedro, às 20h, com uma noite especial de apresentação do espetáculo. Dirigida por Bob Bahlis, a peça é a estreia do ator no festival de artes cênicas do verão, que completa 25 anos em 2024. Gravando a novela Dona Beja, do HBO Max, Werner virá especialmente para a apresentação que relata a profunda jornada sentimental em meio a escolhas difíceis que envolvem pais e filhos.



As nuvens de Gutemberg

Gutemberg Ostemberg EVANDRO OLIVEIRA/JC

O fotógrafo mato-grossense Gutemberg Ostemberg, radicado em Porto Alegre desde 1996, se dedica ao trabalho da fotografia a despeito de uma enfermidade nos olhos que alterou sua percepção de foco. Com o estudo técnico e o aprofundamento em sua arte, Guto passou a prestar mais atenção à sua inspiração e a dedicar um olhar poético e inusitado para paisagens, nuvens, rostos e luzes em sintonia com seu espírito. Dedicado à edição e finalização de suas fotos, encontra significados distintos que dialogam muito mais com quem vê do que simplesmente ao apuro técnico. Seus trabalhos em preto e branco ou em cores, os híbridos, documentais, retratos de light painting ou os autorretratos, dependem muito de sua intenção final. Atualmente, seu trabalho pode ser conferido na Street Expo Photo, em cartaz no Píer da Usina do Gasômetro, até 24 de fevereiro.

