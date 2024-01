Réveillon 2024

A noite de Réveillon em Porto Alegre teve mais uma vez o Grêmio Náutico União como palco para a comemoração da passagem de ano, desta vez com uma festa realizada ao ar livre, ao redor da piscina lago, na sede Alto Petrópolis. Alberto e Helga Koehler, casal vice-presidente, representou a direção do clube durante os festejos e queima de fogos que reuniu cerca de 2.200 pessoas. A Sociedade Recreativa e Beneficente Estado Maior da Restinga esteve presente com sua bateria e grupo show de passistas animando a festa ao ar livre, que recebeu sócios e convidados para brindar 2024, em ótimo astral. A surpresa da noite foi uma chuva de balões brancos e dourados que caíram do prédio sobre a festa.



Rosana Lorencena e Diana Wildt JOÃO MATTOS /DIVULGAÇÃO/JC

Estreia em Trancoso

DJ Zé Pedro estreando em um Réveillon em Trancoso ACERVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Pela primeira vez tocando em um Réveillon em Trancoso, na Bahia, o multitalentoso e fervido DJ Zé Pedro, que desde o dia 28 de dezembro aportou por lá para tocar no Clube Seu Flô, entrou 2024 animando uma private party na casa da chef Morena Leite, a convite das cantoras Vanessa da Mata e Ana Carolina. Em contato exclusivo com a coluna, Zé Pedro, o maior animador de festas do Brasil, colocou os convidados para dançar até o amanhecer do novo ano, com suas personalíssimas versões de hits de brasilidades e house music.

Punta del Diablo

Andressa Riquelme ACERVO PESSOAL ANDRESSA RIQUELME /DIVULGAÇÃO/JC

Para quem escolheu passar o Réveillon em Punta del Diablo, o Hola Amor, badalado restaurante do balneário uruguaio, comandado por Gonzalo Cabrera, contou com o som do DJ gaúcho Lúcio Kahara, do projeto If This Is, em uma noite de house, para a virada de 2024. Também estiveram por lá, Alexandre Lisboa, Martin Kirst, Gre Forbrig, e Andressa Riquelme, entre muitos brasileiros que lotaram o balneário neste final de ano.



O que vem por aí