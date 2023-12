O ano em retrospectiva

Como cantava a saudosa Rita Lee, "o ano passado passou tão apressado, foi um corre, corre danado", o que não impediu a coluna de circular por todos os cantos de Porto Alegre aonde a notícia chamou, registrando as novidades das artes, os novos locais que surgiram, as pessoas que fizeram as notícias, os empreendimentos que foram lançados, os shows, as óperas, as exposições, as posses, os eventos empresariais, enfim, tudo aquilo que compõe o dia a dia de uma cidade efervescente. Foram muitos os encontros registrados, as inaugurações, os projetos lançados, os artistas reverenciados, os empreendedores destacados, os vencedores premiados. A coluna de hoje rememora um pouco destes momentos antes que o ano termine e novas ideias, novos lugares, novas propostas e muitas outras oportunidades se apresentem, e, tudo de novo, recomece. Desejamos um feliz 2024 para todos os leitores, apoiadores, assessores e amigos que estiveram conosco. Valeu!