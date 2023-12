Uma das premiações mais prestigiadas e simbólicas de Porto Alegre, o Troféu Eva Sopher, destinado a personalidades e entidades envolvidas com a cultura da Capital, foi entregue na entrada da noite desta terça-feira. A homenagem criada em 2018, em memória da incentivadora das artes e responsável pela reforma do Theatro São Pedro e da criação e construção do Multipalco, destacou a coreógrafa Carlota Albuquerque; o jornalista Paulo Gasparotto; João Bachilli, o criador do Grupo Tholl; Cláudio Luís Zaffari, pelo Grupo Zaffari; e Abrelina Barbosa, funcionária há 24 anos do TSP, que recebeu o Destaque da Casa. Na mesma noite, foi entregue pelo registrador João Pedro Lamana Paiva ao presidente Antônio Hohfeldt e à chefe de planejamento Daniela Beling, o registro de matrícula do imóvel do Theatro São Pedro, que até então não havia sido efetivado.



Jornalismo premiado

Yara e Cristina Ranzolin, esposa e filha de Armindo Antônio Ranzolin TÂNIA MEINERZ/JC

Em sua 65ª edição, o Prêmio ARI, promovido pela da Associação Rio-Grandense de Imprensa e pelo Banrisul, e entregue na manhã da terça-feira, no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, destacou mais uma vez importantes trabalhos de imprensa, como o caderno Mapa Econômico do RS, do Jornal do Comércio, editado por Guilherme Kolling e Eduardo Torres. O projeto Memória Armindo Antônio Ranzolin, idealizado pelos filhos do comunicador, Ricardo e Cristina, com coordenação de Luciano Klöeckner, recebeu o Prêmio Antônio Gonzalez de Contribuição à Comunicação.

Luxo & criatividade

Carlos Atílio Farina e Alexandre Pigatto EVANDRO OLIVEIRA/JC

A revista e multiplataforma Onne & Only, dedicada ao mercado do luxo, no Rio Grande do Sul, teve lançamento festivo, na noite de segunda-feira, nos simpáticos e criativos espaços da Casa Vivá. Os editores Marcelo Tovo, João de Lucena, Paulo Roberto Chiele e vários de seus colunistas e colaboradores recepcionaram os convidados pelos recantos da casa que também é motivo de uma das reportagens da vigésima edição comemorativa aos 10 anos de circulação da revista. Foi a legítima ocasião em que o útil e o agradável se unem, pois, além das comemorações, os recantos da Casa Vivá, criados por Cristian Silva e Kely Bavaresco, em um casarão tombado do Moinhos de Vento, se tornaram uma atração a mais durante o lançamento festivo.

Uma festa em segredo

Myriam Cirne Lima, Maria Christina Rinaldi, Karen Feldman e Liane Rump FLÁVIA SCHWHANTES/DIVULGAÇÃO/JC