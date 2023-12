Investigação sobre a natureza

A mostra Desenho, de Amélia Brandelli, aberta na semana passada, no novo espaço da Galeria Ocre, em parceria com a Maiojama, mostrou sua representação do mundo vegetal, em que demonstra uma união instável entre a realidade e a reflexão artística, em painéis onde se destacam as cores e a riqueza de detalhes do universo botânico. "A exposição "Desenho" está sendo muito importante para mim, pelos novos diálogos que estão acontecendo. São reflexões que chegam até mim pelas análises de amigos e pessoas que respeito muito e, também, pelas minhas próprias reflexões sobre as relações que surgiram a partir da forma como o conjunto de obras está exposto. Desenhar é o meu maior desafio e minha maior felicidade", sintetizou Amélia.