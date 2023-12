Recital operístico

Convidados pelo Consulado Geral da Itália no RS, o maestro e pianista Fabio Marra e a soprano Angela Papale participaram do recital em homenagem aos 100 anos de nascimento de Maria Callas, na terça-feira. Com roteiro variado, a dupla apresentou árias de Verdi, Donizetti, Puccini, Giordano, entre outros grandes nomes da música italiana. Logo em seguida ao espetáculo realizado no Teatro Oficina Olga Reverbel, do Multipalco Eva Sopher, o cônsul Valerio Caruso recebeu para jantar no Du Attos Restaurante, celebrando as atividades consulares de 2023 e a passagem dos 148 anos de imigração italiana no RS. A secretária de cultura do RS, Beatriz Araújo; o presidente da Ospa, Gilberto Schwartsmann; o secretário de Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre, Henry Ventura, prestigiaram a ocasião.



Mostra de arte

Rafael Amaral e Carlos Medina na vernissage de arte EVANDRO OLIVEIRA/JC

Em uma das mais simpáticas e bem situadas galerias de arte de Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, Itamara Stockinger abriu na terça-feira passada, Retratos Pictóricos e Abstrações, sua primeira exposição individual, na Garagem de Arte Stockinger, tendo como curadora Rejane Cintrão. Prestigiada por muitos amigos, Itamara recebeu ao som de jazz trajando uma criação de Carlos Medina com padronagem de arte criada por ela. As obras refletem influências expressionistas de Iberê Camargo e tantos outros mestres da pintura que compõem a história da artista visual que foi aluna de Lou Borghetti e Fernando Baril.

Parceria criativa

Eduarda Galvani EVANDRO OLIVEIRA/JC

A estilista Eduarda Galvani apresentou sua nova linha de clutches, bolsas de festa em diversos formatos, criada em uma collab com a rede de lojas Pompéia, na quarta-feira, na Pompéia Iguatemi. Carmen Ferrão comentava com entusiasmo a retomada das parcerias criativas com designers e estilistas gaúchos, cujo resultado está sendo comercializado com exclusividade na loja do Shopping Iguatemi, a partir de agora. Duda contou com a presença de Celina Bona, sua avó de 82 anos, que colabora com ela em seu ateliê, sempre com muita disposição.

Moacir Araújo Lima, Lucia Helena de Araújo Lima e a cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Carrie Muntean, durante o jantar de final de ano da ONG Partners of the Americas EVANDRO OLIVEIRA





Luiz Carlos Bohn e Zildo De Marchi no jantar de confraternização do Sindiatacadistas, realizado na quarta-feira, na Casa do Marquês, que reuniu grande número de associados para as despedidas de 2023 EVANDRO OLIVEIRA/JC