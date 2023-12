Baile das Glamours 2023

A 69ª edição do baile que elege as meninas que irão prestar voluntariado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer, ocorreu na sexta-feira passada, na Associação Leopoldina Juvenil, em uma longa noite de festa, em que, a diretoria da entidade, liderada por Vera Bernardes e Nelma Wagner Gallo, assinou a coordenação do evento. Além da revelação dos nomes de Isabela Zietolie, como a Glamour Girl 2023 e de Maria Angélica Costa Lunardi, como a Glamour Friend; as ex-glamours Martha Becker, Fernanda Korff Lopes, Valentina Torres Machado, Isabela Carvalhal e Giovana Bilibio, atuaram na concorrida noite beneficente.

0s 70 anos da Pompéia

Leonor e Gilberto Schwartsmann EVANDRO OLIVEIRA

A ótima banda de Luciano Leães deu as boas-vindas à festa que comemorou os 70 anos da rede de lojas Pompéia, atualmente liderada por Carmen Ferrão, nos jardins e no salão nobre da Cúria Metropolitana de Porto Alegre. A festa ambientada em tons de laranja, com superprodução da Jalfim Eventos contou com bar de Dudu Drinks, shows de dança e ilhas de bufê variado. Para marcar a data, o lançamento de um livro reunindo depoimentos, fotos e o legado dos fundadores das Lojas Pompéia e Grupo Lins Ferrão, compõem a edição de luxo que foi entregue aos convidados na saída do evento, com direito à autógrafos da empresária. O livro teve coordenação geral e edição fotográfica de Liane Neves; redação, de Andrea Lopes; projeto gráfico, de Flávio Wild e ilustrações, de Bebel Callage.

Visitação concorrida

Daniel Schön e Sandro Silveira EVANDRO OLIVEIRA/JC

Para conferir a exposição dos objetos de arte e antiguidades do Leilão Virtual de Paulo Gasparotto, ocorrido na segunda-feira, a Romanzza Moinhos, loja de móveis sob medida, organizou uma primorosa ambientação dos lotes, com intensa visitação desde a quinta-feira passada. Os sócios Daniel Schön e Sandro Silveira recebiam convidados ao lado de Gasparotto na abertura da mostra, com quadros de Juarez Machado, Eduardo Vieira da Cunha, Pedro Weingärtner e esculturas de Xico Stockinger.

Lançamento editorial

Maria Eduarda Eichenberg, Julia Leal Marsiglia e Maria Claudia Bier EVANDRO OLIVEIRA/JC