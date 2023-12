A noite de entrega do Carrinho Agas 2023, em sua 40ª edição, reunindo supermercadistas de todo o Rio Grande do Sul, lotou mais uma vez o salão de festas do Grêmio Náutico União, na segunda-feira passada, quando foram destacadas 36 empresas e personalidades do setor. Além das premiações habituais, três distinções foram entregues pelo presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. João Galassi, presidente da Associação de Supermercados do Brasil (Abras), foi destacado com o Reconhecimento Agas; Fábio Borscheid, gerente de vendas do ano, e Santo Beltrame, recebeu a Medalha Marcello Zaffari. Como não poderia deixar de ser, o aumento da alíquota do ICMS, que significará um grande impacto no setor, foi o principal tema do pronunciamento de Longo, que teve a réplica imediata do governador Eduardo Leite, presente na cerimônia, que defendeu em seu discurso que o aumento "não é simplesmente sobre o passado, é sobre o futuro, e o amanhã precisa ser maior do que o hoje", acrescentou.



Thomas e Marcos Oderich, na premiação supermercadista EVANDRO OLIVEIRA/JC

Walter Beiser e Rodrigo Vontobel durante os brindes iniciais EVANDRO OLIVEIRA/JC

Elmo Anflor e Nadine Anflor no jantar da Agas EVANDRO OLIVEIRA/JC

Claudio Teitelbaum e Juliano Melnick, um dos premiados da noite EVANDRO OLIVEIRA/JC

Destaques Sinduscon 2023

Aquiles Dal Molin e Denise Dal Molin EVANDRO OLIVEIRA/JC

As conquistas da construção civil gaúcha foram amplamente comemoradas pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), na segunda-feira, na Associação Leopoldina Juvenil, durante a prestigiada solenidade de entrega do Sinduscon Premium 2023. Entre várias premiações, o Reconhecimento Sinduscon-RS na área pública foi atribuído ao governador Eduardo Leite, pela parceria com o sindicato no auxílio aos atingidos pelas recentes chuvas, e ao prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pela gestão e avanço nas oportunidades oferecidas à população. Na área acadêmica, a engenheira Denise Dal Molin, mestra e doutora pela Ufrgs, foi destacada pela integração entre os profissionais da engenharia recém-formados com o mercado. As Empresas Destaques de Grande Porte do Ano ficaram com a Melnick (ouro), Plaenge (prata) e Porto 5 (bronze). Na categoria Empresas Destaques de Médio Porte figuraram como vencedores a ABF Developments (Ouro); Wikihaus (Prata) e Pavei (Bronze).

Lisiane Périco e Marco Aurélio Périco EVANDRO OLIVEIRA/JC

