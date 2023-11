Conexão Suíça-Brasil

Com a presença do embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, do cônsul honorário da Suíça em Porto Alegre, Gernot Haeberlin, e de integrantes de consulados instalados na Capital, foi aberta no Memorial do RS a exposição O legado suíço-brasileiro na Amazônia: arte, ciência e sustentabilidade, projeto em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi e a Associação Cultural e Artística Oswaldo Goeldi. Com curadoria da sobrinha de Oswaldo Goeldi, Lani Goeldi, o núcleo Fauna, com desenhos de 337 espécies de aves amazônicas catalogadas pelo zoólogo suíço Emílio Goeldi, reserva a particularidade de ter seus cantos reproduzidos através de um QR Code que pode ser baixado na hora. Xilogravuras de Oswaldo Goeldi também integram a exposição, que segue aberta à visitação até 15 de janeiro de 2024.