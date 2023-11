Sucesso em família

Foi com unidade da avenida Ceará lotada, cercado de amigos e familiares, que Jefferson Fürstenau celebrou os 30 anos da revenda e assistência automotiva, Kia Sun Motors, bem como gosta: com festa. Embalado pelo hit É preciso saber viver, que não por acaso está estampado em uma parede da loja, o pai, Sigismundo, as irmãs Janice e Juliana, subiram ao palco para brindar com toda a equipe de colaboradores, na terça-feira passada o sucesso da mais antiga concessionária da marca no Brasil. A banda Mr. Joy embalou os festejos e o churrasqueiro Luciano Medeiros e o seu Luxo do Gaúcho, serviu os seus hambúrgueres gourmet.

Ecos do Mapa Econômico

A quinta edição do painel Mapa Econômico do RS, promovido pelo Jornal do Comércio e realizada na Fiergs, que reuniu políticos, dirigentes, autoridades e empresários de diversos setores da economia gaúcha continua repercutindo. Na coluna de hoje, algumas das personalidades que prestigiaram os debates durante o almoço da segunda-feira passada, quando Giovanni Jarros Tumelero, presidente do Jornal do Comércio, recebeu cerca de 160 convidados que participaram do encontro que propiciou bons momentos de reflexão e troca de ideias sobre o futuro da economia gaúcha.

O que vem por aí

* Nesta sexta-feira, dia 24, várias atrações integram a festa da chegada do Papai Noel ao Shopping Total, que este ano virá de helicóptero e descerá pela chaminé em rapel.

* A ópera Carmen, de Georges Bizet, estreia neste sábado, dia 25, no Theatro São Pedro, finalizando as atividades da Ópera Estúdio, coordenado por Evandro Matté e dirigido por Flávio Leite.

* A Solenidade de entrega dos troféus da 27ª edição do Sinduscon Premium 2023 acontecerá na Associação Leopoldina Juvenil, na próxima segunda-feira, dia 27.