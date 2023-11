Doação expressiva

O jantar anual em benefício do Instituto do Câncer Infantil, realizado na Associação Leopoldina Juvenil, na terça-feira passada, assinalou uma ótima notícia para os colaboradores e pacientes da instituição. A tabeliã Rita Bervig, parceira do ICI, entregou ao superintendente da entidade, Algemir Brunetto, a escritura do novo terreno que servirá para a ampliação da sede do instituto. Com mais de 700 colaboradores presentes, 43 mesas decoradas por voluntários e o show de Thiaguinho, também doado à causa, a noite esteve repleta de personalidades e amigos que fizeram uma grande festa para as crianças e adolescentes atendidos pela instituição que já tem 30 anos de serviços prestados à comunidade. Jorge Gerdau Johannpeter e Maria Elena Pereira Johannpeter, Nora Teixeira, Lauro Quadros, o craque D'Alessandro, Ana Paula e Rogério Ribeiro, estiveram entre os convidados.