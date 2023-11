Celebrando inovação

Os 75 anos de fundação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) tiveram jantar festivo no novo restaurante Panorama Gastronômico, na quinta-feira passada. O Ir. Evilázio Francisco Borges Teixeira, reitor da Pucrs, teve a companhia do governador Eduardo Leite e do prefeito Sebastião Melo na ocasião, que contou ainda com o lançamento do livro Pucrs 75 Anos - Ousemos o Futuro Juntos, sobre a entidade, produzido por Leonid Streliaev, que autografou os primeiros exemplares dos convidados. Presentes também, as secretárias da Educação e Inovação do Estado, Raquel Teixeira e Simone Stülp, os secretários de Educação e Inovação da Capital, José Paulo da Rosa e Luiz Carlos Pinto; Giovanni Jarros Tumelero, presidente do Jornal do Comércio; o Provincial da Província Marista Brasil Sul-Amazônia, Ir. Deivis Fischer, professores, ex-alunos, funcionários entre outros convidados.



Guirlandas natalinas

Lires Bilibio, Angela Zaffari e Juliana Jacobi

ANDREA GRAIZ/DIVULGAÇÃO/JC

A empresária Angela Zaffari abriu sua AZ Galeria para receber diretoria e colaboradores da Liga Feminina de Combate ao Câncer, na quarta-feira que passou, para o lançamento de seu Natal Solidário. A iniciativa irá beneficiar a Liga através da venda de guirlandas natalinas que serão produzidas por diversas personalidades de Porto Alegre, como Glória Corbetta, Helena Uberti, Karin Moraes, Liane Rump e Karen Feldman, entre outros e estarão expostas na galeria no dia 12 de dezembro em evento reunindo imprensa e convidados.

União Cooks

Sebastião Melo e Valéria Leopoldino com Cláudia Scheer Bing e Paulo Kolberg Bing

JOÃO MATTOS /DIVULGAÇÃO/JC

Umas das tradições do Grêmio Náutico União, o Jantar de Formatura dos Novos Cooks, formados pela Confraria União Cooks, foi mais uma vez ocasião de provar as criações gastronômicas produzidas pelos alunos. Até o ex-governador José Ivo Sartori encarou meses de estudo e, na noite de sexta-feira passada, se diplomou ao lado de outros 29 colegas. Seu prato, Bacalhau à Moda Veneziana, por coincidência ou não, continha uma bela polenta preparada junto com os colegas-confrades José Alonso e Rodrigo Rancheski, supervisionados pelo mestre Roberto Chukst.

Mário Doubeux, presidente da Associação Brasileira da Classe Hobie Cat e Débora Rios Garcia, secretária do Esporte, Lazer e Juventude de Porto Alegre, no lançamento da BRASCAT 2023, do Jangadeiros, durante a coletiva de imprensa, na sexta-feira passada, realizada no Pontal Shopping.

FERNANDA FELTES/JC





O que vem por aí