Com todo o mérito

Ivan Mattos

Responsável por uma longa ficha de serviços prestados à comunidade gaúcha, o atual provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Alfredo Guilherme Englert, recebeu no início da tarde da terça-feira passada a mais alta condecoração do Parlamento gaúcho, a Medalha do Mérito Farroupilha, em proposição do deputado estadual Luciano Silveira (MDB). De seu longo currículo de trabalho, se destacam passagens pela Procuradoria e Fundações do Ministério Público, TRE, e a partir de 2005, voluntário da Santa Casa de Porto Alegre. O Salão Júlio de Castilhos registrou as presenças dos ex-govenradores Pedro Simon, Jair Soares, Germano Rigotto e José Ivo Sartori, além de Claudio Lamachia, Fernando Lucchese, Julio Dornelles de Matos, Nora Teixeira, Arita Bergmann, Solange Englert, entre tantos outros nomes conhecidos que foram prestigiar o homenageado.