Vizinhança acolhedora

Os empresários Arthur Bolacell e Gabriel Drumond abriram as portas do Mercado Brasco, na rua Padre Chagas, inicialmente em sistema de soft open, ou seja, sem muita divulgação, e logo se tornaram os melhores vizinhos das redondezas. O amplo espaço, agora inaugurado oficialmente, já chegou oferecendo, além de suas especialidades de pães, doces e petiscos, um local de convivência ou uma sala de estar para a vizinhança do Moinhos de Vento, servindo café da manhã, almoço e também funcionando como ambiente de trabalho e happy hour.



O empresário Antônio Ortiz Romacho se tornou Cidadão de Porto Alegre, por proposição do vereador Idenir Cecchim (MDB), na Câmara Municipal de Porto Alegre, recentemente. O Plenário Otávio Rocha esteve repleto de amigos, familiares e colaboradores que foram prestigiar Ortiz, destacado nos pronunciamentos como um líder extremamente humano. Integrando a mesa, ao lado do presidente da Câmara, vereador Hamilton Sossmeier (PTB), a deputada federal, Any Ortiz (Cidadania) falou em nome da família sobre o exemplo empreendedor do tio Antônio, agora Cidadão de Porto Alegre.



O mestre Volney Ferraz (Goiano) Campeão BR Senior na modalidade Six Red, deu show de talento na abertura do Pub Snooker Tigre, recentemente, instalado no edifício Casas Tigre

Novas formas

Marcelo Ligieri, arquiteto, designer, diretor de criação e proprietário da empresa FORM, especializada em móveis contemporâneos, foi o responsável pela transformação da vitrine da Contemporânea Collection, a convite dos empresários Eduardo Behar, Elizete Henkin e Thais Behar, na semana passada. A instalação foi inspirada nas recentes tendências das passarelas de moda de Londres, Paris e Milão e causa impacto pela utilização de franjas, tecidos metalizados e glitter dourado. O designer contou sobre a sua trajetória durante um bate-papo mediado por Simiane Gil e embalado por drinks da Mint no clima italiano e os aperitivos servidos nos rooftops da loja.

O que vem por aí

Madrigal Nestor Wennholz, cartaz dos Concertos Capitólio

