Gerando inclusão

Os três anos do Instituto Ascendendo Mentes, integrado à rede de ONGs Gerando Falcões, foram comemorados durante um café da manhã na Casa Vetro, essa semana, com atualização de suas mais recentes atividades e já anunciando o jantar beneficente de 2024. Atuando junto aos adolescentes em situação de vulnerabilidade do Morro da Polícia, em Porto Alegre, o IAM trouxe os jovens Eduarda Guedes, Wesley Felipe e Theylor Farias dos Santos, que testemunharam sobre as oportunidades proporcionadas pela capacitação socioemocional, a bolsa auxílio mensal e os programas profissionalizantes que encontraram na entidade. A presidente Nina Cardoso confirmou o dia 23 de maio de 2024, na Casa NTX, como o próximo evento beneficente do IAM.



O legado de Fernando Baril

Fernando Baril durante a gravação do curta-metragem

O artista plástico Fernando Baril, recentemente falecido, deixou um imenso legado cuja obra faz uma crítica aos costumes da sociedade de consumo atual, refletindo e acusando preconceitos e modismos com humor e inteligência. A vida e arte do pintor são os temas do curta-metragem Fernando Baril: O desafio da tela em branco, integrante do projeto Acervo MARGS, que será lançado no dia 7 de novembro, às 19h, na Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana, com direção e roteiro de Gilberto Perin e Emerson Souza.

Nos tons do Outubro Rosa

Giovana Paglioli e Manuela Isdra Rajchenberg

Com mais de 400 pessoas, o 38º Jantar Festivo da Liga Feminina de Combate ao Câncer, ambientado nos tons do Outubro Rosa, lotou o Porto Alegre Country Club, na noite de terça-feira passada. Daniel Schön e Vera Bernardes no Country Club. Fotos: Evandro Oliveira/JC Os convidados foram recebidos à entrada do clube pela diretoria liderada por Vera Bernardes, Bé Cirme Lima e Nelma Wagner Gallo. Integrantes da Liga Jovem, as atuais glamours Giovana Bilibio e Manuela Hausen, Isabela Carvalhal, Giovana Paglioli e Manuela Isdra Rajchenberg se encarregaram do cerimonial que contou com apresentação do Ballet de Carlla Bublitz e show de voz e violão de Ariane Wink. Karime Costalunga e Claudia Stifelman Ioschpe Prestes a comemorar 70 anos de atividades, a Liga já anunciou a festa de seu aniversário marcada para 30 de abril de 2024, na Casa NTX.



Arte floral

João Carlos Bento e Nicholas Bublitz

