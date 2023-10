Mundo do azeite

A segunda edição do Olivas no Cais, evento que propõe uma imersão no universo dos azeites de oliva e sua cada vez maior e mais premiada produção gaúcha, se realizou no Cais Embarcadero, na semana que passou, encerrando no domingo. Entre os eventos, Melina Ventre, à frente do Eat Kitchen, recebeu convidados da imprensa para jantar harmonizado, em que o chef Giordano Tarso apresentou cardápio sintonizado com diversos blends de azeites e vinhos gaúchos. Na sobremesa, o sorvete de azeite de oliva, torta de nozes e flor de sal, se tornou o ponto alto e surpreendente da noite de sexta-feira.



Viagem culinária

Rafael Nevinski, CEO do Grupo Zaandam

EVANDRO OLIVEIRA/JC

O Complexo Holandês Zaandam, conhecido por suas unidades em Nova Petrópolis e no Aeroporto de Guarulhos (SP), abriu suas portas oficialmente na sexta-feira passada, no Boulevard Laçador, em Porto Alegre. Instalado em um prédio lembrando um moinho de vento, o local com decoração típica presta homenagem à cidade do rio Zaan, província situada no noroeste da Holanda, perto de Amsterdam. A afamada gastronomia holandesa dos waffles, tortas de maçã e nozes, batatas fritas, cervejas e o tradicional Fogo Nórdico estão no cardápio de uma completa imersão nos sabores da culinária daquele país.

Joalheira contemporânea

Alice Floriano e Celso Dornelles

EVANDRO OLIVEIRA/JC

Alice Floriano apresentou em sua galeria de arte, na noite de sexta-feira passada, uma exposição que é resultado de mentoria com alunos do Brasil e exterior em joalheria artística de sua Algures Escola de Joalheria Contemporânea. A simpática e exclusiva galeria situada na rua Félix da Cunha, no coração do Moinhos de Vento, atraiu bom público que foi conhecer os novos talentos da joalheria de suas criativas propostas em diversos materiais e texturas, e também de joalheiros convidados. Mariana Tostes, Ana Baldini, Giuliana Mantovani, Clau Sena, Alan Araújo e Lorena Baggio estão entre os expositores-criadores.

Bianca Maria Galatanu, com o cônsul-geral da Itália no RS, Valerio Caruso, e Fernando Biffignandi, mediador do encerramento da SLIM 2023 - "Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 2023", no Instituto Caldeira, na semana passada

EVANDRO OLIVEIRA/JC