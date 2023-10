Mobilização pela Bienal do Mercosul

Com a exposição Armadilhas para Capturar Sonhos, de Siron Franco como cenário, o átrio do Farol Santander, recebeu o conselho da Fundação Bienal do Mercosul para um jantar na terça-feira passada, em benefício da 14ª edição da mostra. Carmen Ferrão recepcionou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, entre empresários e embaixadores da bienal, em mais uma oportunidade de mobilização em favor da mostra que abrirá em 14 de setembro de 2024. Instigado por Carmen, Ricardo Gomes assumiu informalmente em seu pronunciamento a cedência de um espaço físico permanente para a Bienal do Mercosul, no Paço Municipal. Em um rápido leilão, Emílio Kalil apregoou obras de Siron Franco e Iberê Camargo, esta última arrematada por Doris Hexsel.



Mercado de Capitais

Rodrigo Mello e Pedro De Cesaro

EVANDRO OLIVEIRA/JC

A primeira edição do Fórum Econômico do Rio Grande do Sul, parceria entre a Propósito e o Jornal do Comércio, reuniu 15 especialistas do mercado econômico gaúcho, na tarde desta terça-feira, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. O auditório teve lotação máxima para ouvir, Fábio Rech, Guilherme Previdi, Aod Cunha, César Saut e Frederico Vontobel, entre outros, em evento organizado por Pedro De Cesaro, sócio-fundador da Propósito. As conversas giraram entre as tendências do mercado financeiro, as oscilações do mercado em função das comodities e seus impactos na economia brasileira, gestão de recursos e o ambiente do mercado de capitais e seus processos de ganhos e perdas. O vice-prefeito, Ricardo Gomes, acompanhou os debates e saudou a iniciativa, entusiasmado com o atual momento estrutural e econômico da Capital, favorável ao empreendedorismo.



Mapa Econômico em Caxias

Mauro Bellini, Marijane Paese, Sérgio L. Carvalho, e Giovanni Jarros Tumelero

TÂNIA MEINERZ/JC

A quarta edição do projeto Mapa Econômico do RS, do Jornal do Comércio, reuniu uma centena de lideranças regionais da Serra Gaúcha na CIC Caxias do Sul na terça-feira. Entre os painelistas, nomes de peso do empresariado, como o CEO da Randoncorp, Sérgio L. Carvalho; o presidente do Conselho do Banco Moneo e membro Comitê de Estratégia e Inovação da Marcopolo, Mauro Bellini; e a presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Bento Gonçalves, Marijane Paese. O grupo teve a acolhida do diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero, durante a ocasião do painel, cuja próxima edição ocorrerá em novembro, em Porto Alegre.

Casa Trend

João Finamor, Jaqueline Pegoraro e Mariana Castro Dourado, na Casa Trend

WAGNER RIBEIRO/DIVULGAÇÃO/JC