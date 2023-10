Na vanguarda da saúde

Ivan Mattos

A inauguração do Hospital Nora Teixeira, integrante do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, movimentou a tarde da quinta-feira passada, quando se comemorava os 220 anos da entidade. Nora Teixeira teve o reconhecimento de seu trabalho voluntário, ao lado do marido, Alexandre Grendene, decisivo na liderança e captação de recursos junto a famílias gaúchas e empresas para concretizar uma das mais modernas e aparelhadas unidades de atendimento médico do Rio Grande do Sul. A cerimônia registrou a presença de seis ex-governadores: Yeda Crusius, Olívio Dutra, Jair Soares, Pedro Simon, José Ivo Sartori, Ranolfo Vieira Jr.; empresários, como Mércio Tumelero, Rodrigo Vontobel, Regina e Bianca Gazzola, Irineu e Marcos Boff, Rogério Ribeiro, Adulce Zaffari, Jayme Sirotsky, entre muita gente mais.