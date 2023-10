Tarde de turfe no Jockey Club

Ivan Mattos

As comemorações em torno do 115º Grande Prêmio Bento Gonçalves começaram ao fim da manhã, no Salão Amarelo do Jockey Club do Rio Grande do Sul. O chef João Muratore se ocupou do categorizado serviço, em que se destacava grande mesa de antepastos e outras iguarias servidas antes do começo dos 12 páreos. Ao longo da tarde, pratos quentes, saladas e doces foram circulando entre os convidados que aguardavam o grande prêmio fazendo suas apostas e vibrando com suas vitórias. As mulheres seguiram o dress code do convite e vestiram chapéus e fascinators, com destaque para Georgiana Fauri, Cris Barth, Jane Oliveira e Maria Lúcia Nogueira Gudolle.