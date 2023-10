Entre flores e laços

Em mais um de seus grandes bailes, a Associação Leopoldina Juvenil organizou a 69ª edição do Baile de Debutantes, no sábado passado, em que a tradicional noite de gala teve a predominância de flores, grandes laços e muitas folhagens em sua decoração. Para receber os familiares e amigos das 48 debutantes, os salões Leopoldina e Imperatriz receberam uma ambientação exuberante, cujo criativo projeto de Renata Hoff foi executado em harmonia com a ornamentação floral de Angélica Martins, com as orquídeas em destaque. A produção se completou com a gastronomia de Claudio Solano, o som dos DJ's Helinho Japa e Gabriel R e a passarela sob os cuidados de Madeleine Müller.



Comemoração

Josie Assis, Martha Chang e Diana Pippi da Motta

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Carlos Alberto Pippi da Motta completou 80 anos, na segunda-feira dessa semana, e, ao lado de Diana, recebeu para jantar na Churrascaria Santo Antônio seus muitos amigos e parceiros de vida. Com uma trajetória dividida entre a construção civil e a direção de clubes como o Grêmio Náutico União e a Saba, Pippi tem no currículo vasta contribuição gastronômica, como fundador e gourmet de várias confrarias masculinas. Como presidente do União, se notabilizou como um estrategista político e social, dando visibilidade ao clube que se tornou um dos mais importantes do Brasil.

Plataforma fashion

Tatiana Sulepa no lançamento do 2º RSFW

EVANDRO OLIVEIRA/JC