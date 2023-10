Conexões internacionais

Ivan Mattos

O novo cônsul-geral da Alemanha para o RS e SC, Marc Bogdahn, abriu a cerimônia pela passagem dos 33 anos de reunificação alemã, no Foyer do Theatro São Pedro, na segunda-feira desta semana ressaltando os laços que ligam o RS e seu país. Ao lado do cônsul, Christin Krüger, Bogdahn deu as boas-vindas à delegação do Estado da Renânia-Palatinado (Rheinland-Pfalz), que está no RS em visita organizada pela Câmara Brasil-Alemanha, cuja liderança é de Victoria Hellmesiter, diretora de comércio exterior do Ministério de Assuntos Econômicos, Transporte, Agricultura e Vinicultura do Estado da Renânia-Palatinado. Um coquetel reunindo integrantes da comunidade alemã, imprensa e autoridades locais deu seguimento às comemorações.