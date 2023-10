Ivan Mattos

O tradicional reconhecimento das empresas comprometidas com o bom atendimento ao consumidor gaúcho certificou as 30 Marcas de Respeito, durante almoço na sexta-feira, na sede da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA). O Top Consumidor, que é uma realização do Instituto do Consumidor Geração X - (Iconx), Academia do Consumidor e revista Consumidor, em parceria com o Projeto Consumidor RS, chegou à sua 12ª edição, destacando, entre outras, a Kia Sun Motors, que foi representada por Sigismundo, Juliana, Janice e Tatiana Fürstenau; Hospital Moinhos de Vento, Grupo Zaffari, Banrisul, Lojas Renner, Jimo, entre outras que prezam o bom atendimento ao consumidor do Rio Grande do Sul.