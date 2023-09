Elis & Tom estreia revelando encontro histórico de gigantes da música

A tão aguardada estreia do documentário retratando as gravações do LP Elis & Tom, em Los Angeles, em 1974, Elis & Tom - Só tinha de ser com você finalmente ocorreu em todo o Brasil, na quinta-feira (21), exclusivamente nos cinemas. Dirigido por Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay, o filme parte do desembarque de Elis Regina (1945-1982) em Los Angeles para a concretização do projeto especial ao lado de Tom Jobim (1927-1994), comemorando os 10 anos dela na Phillips.

O que parecia ser a realização de um sonho, aos poucos se torna um pesadelo para os principais envolvidos, revelando suas extremas qualidades e idiossincrasias, visões opostas de mundo, inseguranças e expectativas, em um verdadeiro caldeirão de emoções plenamente transmitidas pelo filme que levou 49 anos para chegar até nós. Mas como chega!

O que se vê é um relato emocionante do encontro de dois gênios, três, na realidade, levando-se em conta que Cesar Camargo Mariano, arranjador e marido de Elis à época, entra em rota de colisão com o mestre Jobim, seu ídolo e carrasco, no momento, em busca de sonoridades e contratempos inovadores.

Ao lado de Tom, Elis mudou sua rotação, mergulhou no mundo dele e assumiu seu estilo de cantar, enquanto ele se curvou à interpretação de Elis, à competência de Camargo Mariano, acostumado com o piano elétrico e as guitarras, os arranjos elaborados e à riqueza de sua musicalidade. Ao fim e ao cabo, eram muitas sonoridades distintas que concorriam para um fim sublime que todos suspeitavam.

A riqueza do universo jobiniano ao se defrontar com a eterna busca da perfeição de Elis Regina foi o material de combustão suficiente para que os ânimos se acirrassem até que os tons, melodias e harmonias certas se encaixassem e aflorasse toda a musicalidade e entendimento entre ambos em registros que se tornariam célebres e entrariam para a história da música internacional em um dos álbuns mais cultuados de todos os tempos.

A nós, resta afundar na cadeira do cinema, extasiados com tanta sonoridade, espiando como voyeurs momentos de sublime criação de mitos da Música Popular Brasileira e universal, em embates, desavenças, climas e distensões proporcionados simplesmente pelo fato de que aquele era um encontro de gigantes. Nada mais foi igual depois daquele fevereiro de 1974, em uma Los Angeles efervescente, para esse time de músicos brasileiros que representavam o dream team de qualquer produtor musical.

Às vésperas de completar 50 anos de sua gravação, Elis & Tom comprova sua força, sua delicadeza e desvãos, sua parceria harmoniosa, sua magnitude como valor histórico inestimável de uma obra prima da música brasileira, que, como disse João Marcelo Bôscoli, filho de Elis e produtor musical, “que quase se tornou o maior disco não feito da história”, mas graças a um sopro divino de Apolo que fez com que Roberto de Oliveira, Roberto Menescal, André Midani, Tom, Elis e Cesar finalmente encontrassem o diapasão. Imperdível.