Os Bacharéis estreia com sucesso em Porto Alegre

Baseada em libreto de Simões Lopes Neto e José Gomes Mendes, com música de Manuel Acosta y Olivera, a estreia na Casa da Ospa, no sábado (2), trouxe de volta aos palcos depois de 18 anos, a comédia-opereta Os Bacharéis, em montagem da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) com a participação da Companhia de Ópera do RS (CORS). O espetáculo surpreende por mostrar uma face menos conhecida do autor de “Contos Gauchescos”, que tem a sua produção teatral, focada em temas urbanos abordados de modo leve e com música original, cujo maior exemplo é esta comédia-opereta que após 130 anos de sua estreia em Pelotas, ganha remontagem por aqui.



Sérgio Sisto (barítono), Flávio Leite (tenor) e Henrique Cambraia (barítono) em cena - Foto de Leandro Rodrigues



Com regência e direção musical do maestro Evandro Matté e direção cênica de Marcelo Ádams, o espetáculo agradou em cheio a plateia que tem prestigiado as montagens operísticas com frequência nesta retomada do gênero com as propostas da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS).



Em cerca de duas horas de duração e um intervalo de quinze minutos, a apresentação mostrou adesão imediata do público por uma clássica história de amor, cheia de intrigas e com direito a vilões, como os três irmãos, os bacharéis do título. Um deles, Cincinatus, (interpretado pelo tenor Flávio Leite, se revelando um ótimo comediante em uma interpretação vigorosa e cheia de nuances), que tenta impedir o casamento entre os noivos Pombinho e Caricina alegando que seriam parentes e, portanto, o casamento não poderia se realizar. Desolado, Pombinho deixa a cidade e só volta anos depois, com diploma de bacharel. O retorno abala os planos de Cincinatus, que tentava conquistar Caricina. Enquanto a plateia assiste às ações inescrupulosas dos personagens, a hipocrisia dos costumes conservadores é revelada, provocando efeitos cômicos.



Interpretada por cantores líricos integrantes da CORS e convidados, como Felipe Bertol (tenor), o elenco é composto por Cincinatus: Flávio Leite (tenor), Sizenando: Sérgio Sisto, (barítono), Beroaldo: Henrique Cambraia (barítono), Caricina: Elisa Machado (soprano), Thomaz Rapadura de Souza Racha: Guilherme Roman (baixo-barítono), Gerôncio: Roger Nunez (barítono), Jurity: Cristine Guse (mezzo-soprano), Sensitiva: Carolina Braga (mezzo-soprano), Macuco: Ricardo Barpp (baixo), Convidado e Bilontra: Oséas Duarte (tenor), Convidada e Bilontra: Izabella Domingos (soprano), o espetáculo tem tudo para emplacar nos palcos gaúchos.

O tenor Felipe Bertol interpreta Pombinho, o mocinho da trama - Foto de Leandro Rodrigues



A estreia em Porto Alegre precedeu a apresentação em Pelotas para uma sessão no Auditório do Sicredi, no próximo dia 8 de setembro, em homenagem aos 150 anos da Associação Comercial de Pelotas.

