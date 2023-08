Companhia de Ópera comemora um ano em cena

Responsável por popularizar o gênero operístico atualmente no Estado, a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS) comemorou seu primeiro ano de atividades na terça-feira (29), da melhor maneira que poderia celebrar a data: cantando. A primeira companhia de ópera independente do RS apresentou o espetáculo “Vissi D’Arte, Vissi D’Amore – uma ode a vida de artista”, no palco do Teatro Oficina Olga Reverbel, do Multipalco Eva Sopher.

Com direção artística de Flávio Leite, iluminação de Veridiana Mendes e projeções de Jana Castoldi, vinte cantores líricos apresentaram um programa criado coletivamente, encenando drama e comédia, com algumas das vozes líricas mais importantes do Rio Grande do Sul. O repertório foi apresentado por duplas ou trios de cantores interpretando trechos de óperas de Händel, Mozart, Rossini, Lehár, Carlos Gomes, Leoncavallo, Puccini, Strauss II, acompanhados do pianista Eduardo Knob.

Flávio Leite, diretor artístico e co-fundador da CORS, abriu a noite apresentando os resultados do primeiro ano de operação da companhia, a agenda para o segundo semestre e entregando a colaboradores e autoridades uma publicação com informações, fotos e matérias de imprensa dedicadas aos trabalhos da companhia neste primeiro ano. Entre os destaques deste primeiro ano estão trabalhos como Cavalleria Rusticana, Uma noite na ópera, A Flauta Mágica, Suor Angélica e I Pagliacci que teve a participação do Grupo Tholl.

A secretária de cultura do Rio Grande do Sul, Beatriz Araújo; o diretor do Theatro São Pedro, Antônio Hohlfeldt; o maestro e diretor da OSPA, Evandro Matté e o presidente da Associação dos Amigos do Theatro São Pedro, José Roberto Goldim, receberam a publicação. A noite teve ainda o lançamento de uma campanha para captar novos sócios e colaboradores da CORS, com todos os integrantes e funcionários mostrando um QRCode tatuado nos pulsos para facilitar a adesão imediata do público.