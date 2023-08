Corpo & Morada

Instalada em uma casa familiar que já foi endereço da família Bing, no bairro Bela Vista, em Porto Alegre, a Casa Cor Rio Grande do Sul chegou à sua 31ª edição, reunindo mais de 70 profissionais especialistas em arquitetura, design, paisagismo e decoração que apresentaram 38 ambientes, em primeira mão, na quinta-feira da semana passada. O paisagismo externo que serve de elo e complemento aos diversificados espaços é um dos diferenciais desta edição, que ainda inova com a opção de gastronomia e compras no mesmo lugar. A sensação de se percorrer uma casa real, com uma diversidade de propostas e detalhes de arte e design, com novos materiais, integra e dá unidade a um complexo de 7 mil m².

Destino de charme

Ao completar 30 anos, a Quinta do Bucanero - Hotel de Charme, na Praia do Rosa, em Santa Catarina, promoveu o 3º Bucanero Experience, uma imersão no cardápio de opções da pousada no fim de semana passado. Integrante do exclusivo roteiro de charme, a pousada sob a direção do casal Jaqueline Biazús e Bocão Pegoraro oferece a gastronomia sofisticada do chef Claudio Bahamonde, serviço atencioso e discreto do staff, integração à natureza, muito sossego, piscina, sauna, massagens, uma trilha acessível e um barqueiro para atravessar a lagoa que leva até a praia. Nesta edição, a coluna vivenciou a experiência ao lado de outros convidados, entre eles a sommelièr Mari Lautert que apresentou uma seleção especial de vinhos brasileiros. Em tempo: a temporada da visita das baleias à praia é mais uma atração que complementa a visita.