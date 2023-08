Jornal do Comércio

As candidatas ao Glamour Girl 2023 e meninas integrantes da Liga Jovem foram as modelos do Desfile Liga Solidária que lotou o Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, na quarta-feira passada. Estilistas como Duda Galvani, Marco Tarragô, Sergio Pacheco, Solaine Piccoli, Victória Seger, Sylvana Meneghini, Carlos Bachi, Juliana Pereira, Valentina Torres Machado, entre outros, vestiram as meninas com criações exclusivas para o desfile beneficente da Liga Feminina de Combate ao Câncer. O Baile das Glamours, onde serão eleitas a Glamour Girl e a Glamour Friend, será realizado no dia 1º de dezembro, na Associação Leopoldina Juvenil.