Êxito supermercadista

Ivan Mattos

A 40ª Convenção Gaúcha de Supermercados - Expoagas 2023 predominou nos assuntos sociais e empresarias da semana com programação envolvendo participantes de todo o Brasil. Segunda-feira, os supermercadistas foram recepcionados pelo presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, e a presidente da Agas Jovem, Roberta Barreto, durante um happy-hour na Ilha do Pavão, do Grêmio Náutico União. Duas homenagens marcaram esta edição. A primeira na abertura oficial do evento, na terça-feira, no Teatro do Sesi, na Fiergs, quando o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Mércio Tumelero, foi destacado como Supermercadista Honorário. À noite, no jantar de boas-vindas, na Casa NTX, foi entregue a Medalha Don Charles Bird a João Jacob Vontobel, representado por Ricardo Vontobel. A semana seguiu com muitas atividades e palestras, encerrando dia 24 com um público total de 62 mil pessoas e negócios que superaram a marca de R$ 652,6 milhões.