Arte de Gala

A 62ª edição do Baile de Debutantes do Porto Alegre Country Club, realizada no sábado que passou, ocupou mais uma vez a área externa do clube de golfe, em um grande salão coberto por toldos transparentes. A criação de pinturas exclusivas do artista plástico e golfista Vitório Gheno imprimiram a passarela por onde as 17 meninas foram apresentadas, criando uma atmosfera singular para a noite de gala. Ao completar 100 anos, Gheno é o responsável também pela criação de uma pintura exclusiva que ilustra a capa do catálogo deste ano. O casal presidente Country Club, Vinícius de Sottomaior Biffignandi e Raquel Girardi Biffignandi foram os anfitriões da noite, cuja decoração e ambientação ficaram por conta de Roberta Jalfim e o jantar teve assinatura do chef Lucio Gastronomia.