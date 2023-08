Onze homens e um bar

Jornal do Comércio

O que pode resultar do encontro periódico de onze jornalistas, uma mesa de bar e tantas histórias para contar? Um livro de crônicas, claro, o Entre um gole e outro - Conversas de Boteco. E quando esse grupo inclui Cadão Chaves, Márcio Pinheiro, Marco Poli, Mario de Santi, Alexandre Bach, Carlos Wagner, Elton Werb, Flávio Dutra, Horst Eduardo Knak, Marcelo Villas-Bôas e Luiz Reni Marques, o assunto é sério. Ou nem, tanto, como eles mesmos traduzem no volume que teve a movimentada noite de autógrafos, no Bar do Alexandre, reduto etílico que serve de base para a Confraria do Alemão. Duas mulheres jornalistas participaram da ideia, a Mariana Bertolucci, que não só editou o livro, mas encarou a tarefa de reunir o grupo e Cássia Zanon que fez a revisão.