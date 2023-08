Destaques em exportação

Ivan Mattos

A cerimônia de entrega do 51º Prêmio Exportação RS, que distingue empresas que alcançaram os melhores resultados mercadológicos e desenvolveram estratégias inovadoras para expor e comercializar seus produtos no mercado internacional, com sede no Rio Grande do Sul, ocorreu na semana passada, na Casa NTX. Este ano foram reconhecidas 69 empresas que potencializaram o cenário exportador gaúcho. Destaque também para a Personalidade Competitividade Internacional 2023, para Daniel Randon, presidente da Randoncorp. Nem só empresas consagradas inscreveram seus nomes nesta edição do prêmio. A receita de pão de alho da família de Hamilton Zettermann e Carla de Oliveira, responsáveis pela Alho Pan, que está sendo exportada para o Paraguai, foi um dos cases premiados e mais comentados do jantar festivo.