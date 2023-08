Conversas de boteco resultam em um livro de crônicas divertidas

O livro de crônicas Entre um gole e outro – Conversas de Boteco, editado pela Bá Editora, de Mariana Bertolucci, teve concorrida e movimentada sessão de autógrafos, na quinta-feira (17), no Bar do Alexandre, na rua Saldanha Marinho, Menino Deus.

Uma grande mesa virando a esquina, na área externa do bar, reuniu os confrades e autores do livro, gerando aglomeração em sua volta devido ao sucesso da iniciativa e do assédio de amigos, familiares e colegas de profissão do grupo. A Confraria do Alemão, formada por jornalistas como Ricardo Chaves, Márcio Pinheiro, Marco Poli, Mario de Santi, Alexandre Bach, Carlos Wagner, Elton Werb, Flávio Dutra, Horst Eduardo Knak, Marcelo Villas-Bôas, Luiz Reni Marques, transformou memórias e histórias de vidas dedicadas ao jornalismo e as intermináveis noites etílicas no Bar do Alexandre, em um saboroso livro de crônicas.



O clube do Bolinha formado pelos amigos, revelou finalmente os mistérios e segredos mantidos em sigilo pela irmandade que tem a máxima de que “o que acontece na confraria, fica na confraria”, na advertência de Flávio Dutra. A celebração de 27 anos de pautas, botecos, anseios, baixos salários, amizades, noites etílicas e muitas histórias conjuntas foram parar nas páginas da publicação, que segundo profetizou Carlos Wagner, jornalista não foi feito para viver solitário. A reunião dos craques comprovou a máxima.



Outra jornalista, desta vez uma mulher, a editora da Bá, Mariana Bertolucci, não só produziu o livro como encarou a tarefa de reunir o grupo noite da quinta-feira (17), uma das mais concorridas da semana que passou, coordenando os incessantes pedidos de fotos e autógrafos, que entremeavam papos, beijos e abraços e reencontros festivos da turma de autores.

Entre os inúmeros amigos, Paulo Gasparotto, Marcelo Rech, José Fogaça e Isabella Fogaça, Cezar Schirmer, Sady Homrich, Juliana Bublitz, João Maldonado, Moisés Mendes, Fabíola Bach, Cássia Zanon, entre muita gente mais, passou pela esquina para cumprimentar e pegar seus autógrafos.