Música de Cinema retorna com sucesso à Casa da Ospa

Ivan Mattos

Um dos programas mais populares do repertório da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) foi executado no sábado (19) e domingo (20), lotando as duas apresentações, na Casa da Ospa. O Música de Cinema, com direção artística e regência do maestro Evandro Matté, teve participação da atriz Fera Carvalho Leite, interpretando personagens do cinema e anunciando os solistas Mariel Motta e Juliano Quites, e as participações especiais da bailarina Gabriella Castro e do Coro Sinfônico da Ospa, cuja direção é do maestro Manfredo Schmiedt. No roteiro, ilustrado por imagens de filmes projetadas em um grande painel de LED, foram executadas composições de Ennio Morricone, John Williams, Nino Rota, Antônio Pinto, Vangelis, Michel Legrand, que encantaram plateias mundo afora em filmes como O Poderoso Chefão, Cantando na Chuva, 1492 – A Conquista do Paraíso, Os homens preferem as louras, Central do Brasil, Star Wars, entre outros grandes temas de trilhas cinematográficas. O diretor da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), Gilberto Schwartsmann abriu a noite de domingo ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite que saudou o público e ressaltou a importância da atual temporada da Ospa que vem trazendo o melhor da música erudita e grandes nomes do panorama musical nacional e internacional, com grande aceitação da comunidade. O espetáculo Música de Cinema integrou a programação do Dia do Patrimônio Histórico (19) promovida pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS) e também uma homenagem aos 165 anos da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).