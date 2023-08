Armadilhas de sedução

Ivan Mattos

A abertura da exposição Siron Franco - Armadilha para Capturar Sonhos, no Farol Santander, nesta terça-feira, trouxe de volta a Porto Alegre o artista goiano, que há 22 anos não apresentava seu trabalho na Capital. Parte integrante do acervo particular de Justo Werlang, a mostra de 63 telas em grandes formatos é praticamente inédita para o público e tem a curadoria de Gabriel Pérez-Barreiro. A movimentada noite de abertura teve a presença de empresários, artistas, jornalistas e admiradores do trabalho de Siron que esbanjou simpatia e gentileza. Luiza Sila e Jayme Sirotsky, Cézar Prestes, Tânia e Felicinho Santos, Jaqueline Biazus, Nelson Sirostsky e Nara Birmann Sirostky, Tita Macedo, Maria Cecília Sperb, Xadalu, Fábio Coutinho, Angela Zaffari, estiveram entre os convidados da noite.