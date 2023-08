Siron Franco captura sonho e realidade em mostra inédita

Ivan Mattos

A abertura da exposição Siron Franco - Armadilha para Capturar Sonhos, no Farol Santander, nesta terça-feira (15), trouxe de volta a Porto Alegre o artista goiano, que há 22 anos não apresentava uma mostra individual na Capital. A maior parte das 63 obras expostas nunca tinha sido vista pelo grande público, já que as telas fazem parte da coleção particular de Justo Werlang. A noite de abertura para convidados contou com a presença do artista que pacientemente atendeu a todos os pedidos de fotos entre suas obras. O prestígio de Siron Franco, um dos principais artistas contemporâneos, reconhecido internacionalmente, pode ser medido com a lista de presenças que incluía empresários, artistas, jornalistas e admiradores do trabalho do goiano que tinha a admiração incondicional de Fernando Baril, pintor gaúcho falecido no domingo (13), lembrado por muitos na ocasião. A exposição que abre ao público a partir desta quarta-feira (16), mostra obras de impacto e em grandes formatos, em cores fortes e figuras marcantes, retratando violência, mistérios, segredos e reflexões que o artista traduz com maestria, segundo ele, “influenciado pelo noticiário de imprensa e observações da vida cotidiana brasileira”. A curadoria é de Gabriel Pérez-Barreiro, conhecido por sua atuação como curador-chefe da sexta Bienal do Mercosul.Segundo Ferreira Gullar, “a obra de Siron Franco sempre teve um caráter de intervenção imediata nos acontecimentos, seja denunciando o estado caótico e homicida do trânsito nas metrópoles brasileiras ou o alto índice de mortalidade infantil no país”. Pintor, escultor, ilustrador, desenhista, gravador e diretor de arte, Siron também autografou o livro Siron Franco, editado pela Cosac Naify, com a íntegra da coleção de Werlang. Entre as presenças, Luiza Silla e Jaime Sirotsky, Cézar Prestes, Tânia e Felicinho Santos, Jaqueline Biazus, Nelson Sirostsky e Nara Birmann Sirostky, Paulo Gasparotto, Tita Macedo, Fernanda Maisonnave, Maria Cecília Sperb, Xadalu, Elvira Fortuna, André Santos, Fábio Coutinho, Angela Zaffari, entre muita gente mais. A mostra Siron Franco - Armadilha para Capturar Sonhos permanece aberta à visitação até o dia 22 de outubroO Farol Santander fica na Av. Sete de Setembro, 1028 – Centro Histórico de Porto AlegreHorário de visitação – terça à domingo, das 10h às 19h Ingressos pelo Sympla – R$ 17,00